Ambrosini sorpresa ad Ancelotti | abbracci e sorrisi per gli ex Milan | VIDEO

Pubblicità

Sportevai.it

... parlano ora Pardo e il presidente della Lega Serie A , assieme a Candela (ex Roma ),, ... mentre i lombardi sono stati più una magnifica. In tutto ciò ci sono squadre che devono ......storia del calcio sarà il racconto dell'allenatore argentino Marcelo Bielsa e di Massimo... Per lei l'incontro con Dell'Aquila sarà un regalo ma non è esclusa unaperché ci sarà anche ... Milan, il grande ex sui prossimi acquisti: vanno testati in grandi platee | Top News Massimo Ambrosini incontra Carlo Ancelotti. L'ex calciatore, ora opinionista per Dazn, abbraccia il suo vecchio allenatore ai tempi del Milan ...Giuseppe Ambrosino, attaccante dell'Under 19 e della Primavera del Napoli, è nel mirino di diverse società. Spalletti lo valuterà in ritiro ...