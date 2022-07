Pubblicità

MataGabry : RT @globalistIT: - globalistIT : - Bolpet : RT @lettera_mosca: DONBASS - Feriti ancora estratti dalle macerie causate dal bombardamento russo a Chasovy Yar. #russia #Ucraina #guerra h… - lettera_mosca : DONBASS - Feriti ancora estratti dalle macerie causate dal bombardamento russo a Chasovy Yar. #russia #Ucraina… -

Globalist.it

14:00 Salgono a 24 le vittime del raid missilistico di sabato suYar E potrebbero essere di ... Lo comunica il Servizio di emergenza statale dell'. 13:43 I russi tagliano l'acqua a ...La guerra incontinua anche se ormai l'interesse è crollato. "Al nostro arrivo, subito dopo il raid ...regione di Donetsk racconta come ha fronteggiato la tragedia della palazzina diYar ... Ucraina, Chasovy Yar: soccorritori tra le macerie cercano ancora 10 dispersi tra cui una bambina” La portavoce del Servizio nazionale ucraino per le emergenze nelle regione di Donetsk racconta come ha fronteggiato la tragedia della palazzina di Chasovy Yar colpita da un raid russo la sera del 9 lu ...(Adnkronos) - "Al nostro arrivo, subito dopo il raid abbiamo trovato una situazione drammatica: erano venute giù due ali di un condominio e ci siamo messi subito al lavoro, per salvare i superstiti".