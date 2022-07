Swan One Design Worlds | a Valencia l’italiana Selene Alifax è seconda

Pubblicità

giornalevela : 16 ClubSwan 5, 9 ClubSwan36, 9 ClubSwan 42, ecco a chi sono andati i titoli di campioni del mondo - ShareMySea_IT : Grande pathos per l’ultimo giorno degli Swan One Design Worlds di Valencia - FretteRogerson : Swan One Design Worlds: il giorno dei verdetti - VelaVeneta : Grande pathos per l’ultimo giorno degli Swan One Design Worlds di Valencia - fabiopozzo : Swan One Design, Ferragamo campione del mondo Il patron del cantiere s’impone nei ClubSwan 50 nella tappa iridata d… -

Valencia - Conclusi oggi in una Valencia perfetta per condizioni meteo gliDesign Worlds, ovvero i mondiali delle classidesign di Nautor ClubSwan 36,42 e ClubSwan 50 organizzati dal Real Club Nautico Valencia insieme a ClubSwan. Proprio Leonardo Ferragamo ...The maximum amount invested in anycompany is limited to relevant HMRC annual investment limits. and £0.5 million each into Seldon Technologies, uMotif and BlackData. A review of ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...