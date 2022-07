Stipendi bassi e pensioni future da fame. Il rapporto Inps: 1 lavoratore su 4 avrebbe diritto al Reddito di cittadinanza – I dati (Di lunedì 11 luglio 2022) «Il 23% dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese» e secondo il nuovo rapporto annuale dell’Inps percepisce meno della soglia di fruizione del Reddito di cittadinanza, a cui potrebbe far ricorso per compensare il proprio Reddito. Il documento presentato dal presidente dell’istituto di previdenza Pasquale Tridico sottolinea come la distribuzione dei redditi tra lavoratori dipendenti si sia «ulteriormente polarizzando», tra cui guadagna sempre meno e chi vede salire il proprio Reddito. Secondo l’Inps, solo l’1% «dei lavoratori meglio retribuiti ha visto un ulteriore aumento» rispetto alla «massa retributiva complessiva». Per quanto riguarda le pensioni, invece, il 32% dei pensionati riceve meno di mille euro al mese. Percentuale che sale al 40 se ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) «Il 23% dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese» e secondo il nuovoannuale dell’percepisce meno della soglia di fruizione deldi, a cui potrebbe far ricorso per compensare il proprio. Il documento presentato dal presidente dell’istituto di previdenza Pasquale Tridico sottolinea come la distribuzione dei redditi tra lavoratori dipendenti si sia «ulteriormente polarizzando», tra cui guadagna sempre meno e chi vede salire il proprio. Secondo l’, solo l’1% «dei lavoratori meglio retribuiti ha visto un ulteriore aumento» rispetto alla «massa retributiva complessiva». Per quanto riguarda le, invece, il 32% dei pensionati riceve meno di mille euro al mese. Percentuale che sale al 40 se ...

