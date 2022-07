Sonia Bruganelli: “Preferisco l’aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto” (Di lunedì 11 luglio 2022) Sonia Bruganelli adora far saltare i nervi agli invidiosi e questa volta lo fa prendendo l’ennesimo aereo privato ma aggiungendo anche il perché preferisce pagare molto di più invece che lamentarsi come fanno altri vip. Il post di Sonia Bruganelli è pronto scatenare un’altra polemica o a mostrare la sua realtà? Ognuno sceglie il proprio punto di vista e lei è pronta a leggere critiche e rimostranze, le solite. La foto appena pubblicata sul suo profilo Instagram fa sorridere, tutto è posizionato con cura, dalla borsa Gucci al suo cellulare, la posizione comoda nell’attesa di decollare, a tutto si aggiungono le parole di Sonia Bruganelli. Sonia Bruganelli: “Giuro che prima o poi smetto” Già dalle prime parole bisognerebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 luglio 2022)adora far saltare i nervi agli invidiosi e questa volta lo fa prendendo l’ennesimo aereoma aggiungendo anche il perché preferisce pagare molto di più invece che lamentarsi come fanno altri vip. Il post diè pronto scatenare un’altra polemica o a mostrare la sua realtà? Ognuno sceglie il proprio punto di vista e lei è pronta a leggere critiche e rimostranze, le solite. La foto appena pubblicata sul suo profilo Instagram fa sorridere, tutto è posizionato con cura, dalla borsa Gucci al suo cellulare, la posizione comoda nell’attesa di decollare, a tutto si aggiungono le parole di: “Giuro che prima o poi smetto” Già dalle prime parole bisognerebbe ...

