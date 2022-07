Salernitana | confermato l’acquisto di Diego Valencia | è lui il quarto colpo

(Di lunedì 11 luglio 2022) Laha ufficializzatodell’attaccante. Si tratta della quarta operazione in entrata per il club campano. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche in mattinata prima di porre la sua firma sul contratto. Il classe 2000 cileno arriva a titolo definitivo dal Club Universidad Catolica e si è legato alla squadra di Nicola per quattro anni. SportFace.

Dal Monza arriva Lorenzo Pirola. Il calciatore arriva a Salerno con la formula del prestito oneroso (4milioni), con obbligo di riscatto al raggiungimento della 20° presenza in campionato. Lunedì, inve ...La Salernitana si prepara ad accogliere Diego Valencia. Il classe 2000 arriva dall'Universidad Catolica ed è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. Il giocatore cileno è arrivato in Italia in ...