Romina Power su Instagram | “Ylenia | tua mamma ti sta aspettando”

"Ylenia, mia cara, voglio che tu sappia che tua mamma ti aspetta sempre! Con tanto amore", così Romina Power ha scritto su Instagram qualche giorno fa alla figlia scomparsa il 31 dicembre 1993. Ylenia Carrisi, il messaggio di Romina Power Romina Power non ha mai perso la speranza di rivedere la figlia, Ylenia Carrisi, che nel 2013 è stata dichiarata morta dal Tribunale di Brindisi dopo l'istanza presentata da Al Bano, dalla quale la Power si è sempre dissociata, affermando di "essere profondamente amareggiata" dalla decisione dell'ex marito. Su Instagram qualcuno commenta il post di Romina, comprendendo il suo dolore e il suo non voler perdere la ...

