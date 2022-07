RoboCop e Terminator rivivranno la loro gloria: pronti a tornare con nuovi videogiochi dedicati (Di lunedì 11 luglio 2022) Un Nacon Connect dal sapore retrò. Precisamente quello dei favolosi anni ’80, un decennio che ha dato i natali a decine di saghe che ancora oggi appassionano milioni di persone in tutto il mondo. Tra queste Terminator e RoboCop, due icone anni ’80 pronte a tornare sottoforma di videogiochi. Terminator Survival Project – 11722 www.computermagazine.itSaranno due i protagonisti del mondo videoludico da qui ai prossimi mesi, ed entrambi escono dal decennio più incredibile nella storia dell’umanità: gli anni ’80! Parliamo di Terminator e RoboCop, due vere e proprie icone 80’s che torneranno rispettivamente con Terminator Survival Project e RoboCop: Rogue City. Due avventure action che usciranno nei prossimi mesi – giugno 2023 per ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Un Nacon Connect dal sapore retrò. Precisamente quello dei favolosi anni ’80, un decennio che ha dato i natali a decine di saghe che ancora oggi appassionano milioni di persone in tutto il mondo. Tra queste, due icone anni ’80 pronte asottoforma diSurvival Project – 11722 www.computermagazine.itSaranno due i protagonisti del mondo videoludico da qui ai prossimi mesi, ed entrambi escono dal decennio più incredibile nella storia dell’umanità: gli anni ’80! Parliamo di, due vere e proprie icone 80’s che torneranno rispettivamente conSurvival Project e: Rogue City. Due avventure action che usciranno nei prossimi mesi – giugno 2023 per ...

Pubblicità

amazingvids3 : RT @TheGamesMachine: Nicolò è andato a ubriacarsi malamente al #MOBA di Milano per l'evento del #NaconConnect. A parte la lista dei cocktai… - TheGamesMachine : Nicolò è andato a ubriacarsi malamente al #MOBA di Milano per l'evento del #NaconConnect. A parte la lista dei cock… - amazingvids3 : RT @hwupgrade: Per gli appassionati del cinema sci-fi degli anni ‘80: ecco i trailer dei nuovi giochi dedicati a #RoboCop e #Terminator ????… - hwupgrade : Per gli appassionati del cinema sci-fi degli anni ‘80: ecco i trailer dei nuovi giochi dedicati a #RoboCop e… - David_c05 : RoboCop e Terminator pronti a tornare (sotto forma di videogioco): nostalgia anni '80 -