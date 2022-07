Quelli che comprano un libro contro gli autoscatti per farsi un autoscatto con l’autore (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono due amiche. Una ha il libro da farsi dedicare, e fa la parte di quella che mi sa. L’altra dice «Possiamo farci un selfie?», e lei la interrompe, «Lo sai che non le piacciono». Siamo a un festival culturale, giacché in Italia ci sono più festival culturali che nomi di carboidrati (avete mai provato a mediare tra chi chiama quella squisitezza «gnocco fritto» e chi «crescentina»? In confronto la pace tra Russa e Ucraina è una passeggiata di salute). Siamo a un festival culturale, io ho presentato il mio ultimo libro, e mi sono giocata alcuni classici di repertorio. Uno di essi racconta di Gianni Morandi, di quello spettacolo al Duse di Bologna, quello in cui chiedeva di non usare i cellulari fino ai bis, e quando iniziavano i bis la gente si alzava dalla platea, correva verso il palco, gli dava le spalle mentre lui cantava “Banane e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono due amiche. Una ha ildadedicare, e fa la parte di quella che mi sa. L’altra dice «Possiamo farci un selfie?», e lei la interrompe, «Lo sai che non le piacciono». Siamo a un festival culturale, giacché in Italia ci sono più festival culturali che nomi di carboidrati (avete mai provato a mediare tra chi chiama quella squisitezza «gnocco fritto» e chi «crescentina»? In confronto la pace tra Russa e Ucraina è una passeggiata di salute). Siamo a un festival culturale, io ho presentato il mio ultimo, e mi sono giocata alcuni classici di repertorio. Uno di essi racconta di Gianni Morandi, di quello spettacolo al Duse di Bologna, quello in cui chiedeva di non usare i cellulari fino ai bis, e quando iniziavano i bis la gente si alzava dalla platea, correva verso il palco, gli dava le spalle mentre lui cantava “Banane e ...

