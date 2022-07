Quarta dose subito solo per gli over 60, l’Ema aggiorna le linee guida. Bruxelles in pressing: «Non c’è tempo da perdere» (Di lunedì 11 luglio 2022) Il via libera per il secondo richiamo è arrivato. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) hanno aggiornato le linee guida di aprile, raccomandando la Quarta dose di vaccino anti-Covid per chi ha più di 60 anni e le persone più vulnerabili. Un provvedimento arrivato in risposta all’attuale situazione epidemiologica, che sta vedendo contagi e ricoveri in terapia intensiva crescere ovunque. «Non c’è tempo da perdere», avverte la commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides: «Esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare. È così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili». Tra questi, tutti coloro che hanno ricevuto ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Il via libera per il secondo richiamo è arrivato. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) hannoto ledi aprile, raccomandando ladi vaccino anti-Covid per chi ha più di 60 anni e le persone più vulnerabili. Un provvedimento arrivato in risposta all’attuale situazione epidemiologica, che sta vedendo contagi e rici in terapia intensiva crescere ovunque. «Non c’èda», avverte la commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides: «Esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare. È così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili». Tra questi, tutti coloro che hanno ricevuto ...

