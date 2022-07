Non solo Ucraina, a Cuba è il terrore. Torture e arresti. La rabbia di una dissidente: l’Occidente se ne frega (Di lunedì 11 luglio 2022) l’Occidente fa finta di non vedere. Il mondo si è dimenticato di Cuba, della dittatura comunista sempre più spietata. Che schiaccia con la repressione qualsiasi forma di dissenso. Può bastare anche un commento ‘sbagliato’ sui social per essere arrestato e torturato. Cuba, Torture e arresti dopo le rivolte del 2021.. L’attivista Cubana per i diritti civili, Carla (nome fittizio) racconta a la Stampa le condizioni in cui vive. Trent’anni, da un anno vive nascosta per sfuggire alla rappresaglia della polizia e delle autorità dopo le ultime rivolte contro il regime de l’Avana. Quelle imponenti dell’11 luglio 2021, le più grandi dalla Rivoluzione del 1959. La dissidente Cubana che vive nascosta da un anno Secondo i dati delle organizzazioni Justicia J11 e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022)fa finta di non vedere. Il mondo si è dimenticato di, della dittatura comunista sempre più spietata. Che schiaccia con la repressione qualsiasi forma di dissenso. Può bastare anche un commento ‘sbagliato’ sui social per essere arrestato e torturato.dopo le rivolte del 2021.. L’attivistana per i diritti civili, Carla (nome fittizio) racconta a la Stampa le condizioni in cui vive. Trent’anni, da un anno vive nascosta per sfuggire alla rappresaglia della polizia e delle autorità dopo le ultime rivolte contro il regime de l’Avana. Quelle imponenti dell’11 luglio 2021, le più grandi dalla Rivoluzione del 1959. Lana che vive nascosta da un anno Secondo i dati delle organizzazioni Justicia J11 e ...

Pubblicità

borghi_claudio : No. Non ho mai pensato di mollare ma da oggi sono più determinato che mai. Questa gentaglia non può più avere in ma… - ale_dibattista : Ai tempi della Raggi quando i criminali romani (e non solo romani) davano fuoco agli impianti, gran parte della sta… - AlexBazzaro : Da leggere. Non solo perché parla di #Burioni che offende una donna disabile, ma perché spiega come si è arrivati a… - GIANFRANCO_bw72 : @pax731 @GiuseLatorraca2 Cosa c'entra il palmares... Io sto analizzando il periodo bianconero di Reuter, e sfido ch… - nicoletta_zeno : RT @bottedaorbi_: La «violenza inammissibile» non riguarda solo gli animali eleganti e simbolici che popolano i parchi cittadini, ma sta an… -