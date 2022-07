Moda protagonista al MAXXI, dialogo tra fashion curator (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, Museo del MAXXI 28 11 2014Conferenza stampa di presentazione di “BELLISSIMA”L’Italia dell’Alta Moda 1945-1968©Musacchio & IannielloMartedì 12 luglio, con l’inedito incontro tra Maria Luisa Frisa, fashion curator e autrice del libro “Le forme della Moda”, la scrittrice Michela Murgia, la critica d’arte e curatrice Paola Ugolini e la Presidente del MAXXI Giovanna Melandri ROMA – Martedì 12 luglio alle 21.00, nella piazza del MAXXI è protagonista la Moda, con l’inedito dialogo tra la fashion curator Maria Luisa Frisa, la scrittrice Michela Murgia, Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI e Paola Ugolini, critica d’arte e curatrice indipendente. A partire ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, Museo del28 11 2014Conferenza stampa di presentazione di “BELLISSIMA”L’Italia dell’Alta1945-1968©Musacchio & IannielloMartedì 12 luglio, con l’inedito incontro tra Maria Luisa Frisa,e autrice del libro “Le forme della”, la scrittrice Michela Murgia, la critica d’arte e curatrice Paola Ugolini e la Presidente delGiovanna Melandri ROMA – Martedì 12 luglio alle 21.00, nella piazza della, con l’ineditotra laMaria Luisa Frisa, la scrittrice Michela Murgia, Giovanna Melandri, Presidente Fondazionee Paola Ugolini, critica d’arte e curatrice indipendente. A partire ...

Lopinionista : Moda protagonista al MAXXI, dialogo tra fashion curator - ale_miche97 : RT @ALTAROMA: #Altaroma con il supporto di @ITAtradeagency, @ItalyMFA, @camcomroma, @RegioneLazio e @roma riaccende le luci in passerella p… - ElenaFranzoia : Stilisti sempre più influenti nel mondo della moda africana, protagonista di una grande #mostra al @V_and_A di… - AD_italia : La nuova frontiera del Made in Italy è quella di raccontare le eccellenze regione per regione. Oggi la protagonista… - fanpage : Ultimo giorno di sfilate di Alta Moda a Parigi: protagonista della quarta giornata è Fendi, che propone abiti legge… -