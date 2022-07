“Milly Carlucci? Ora lo dico”. Samuel Peron, cosa succede dietro Ballando con le stelle (Di lunedì 11 luglio 2022) Per Samuel Peron è un periodo pieno di emozioni sia in senso positivo che in negativo. Qualche settimana fa ha annunciato sui social che diventerà papà. La sua compagna Tania Bambaci aspetta un figlio. Nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi, ma dopo pochi mesi tra loto è tornato il sereno e lo scorso anno hanno anche annunciato le nozze che non sono state ancora celebrate. “La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”, ha scritto su Instagram a corredo della foto in cui teneramente bacia il pancino della compagna. Nello scorso maggio, invece, è stato colpito da un grave lutto: è morta sua mamma. L’annuncio è stato dato in diretta da Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno. “Voglio concludere salutando con un affetto e con un abbraccio fortissimi Samuel Peron”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Perè un periodo pieno di emozioni sia in senso positivo che in negativo. Qualche settimana fa ha annunciato sui social che diventerà papà. La sua compagna Tania Bambaci aspetta un figlio. Nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi, ma dopo pochi mesi tra loto è tornato il sereno e lo scorso anno hanno anche annunciato le nozze che non sono state ancora celebrate. “La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”, ha scritto su Instagram a corredo della foto in cui teneramente bacia il pancino della compagna. Nello scorso maggio, invece, è stato colpito da un grave lutto: è morta sua mamma. L’annuncio è stato dato in diretta da Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno. “Voglio concludere salutando con un affetto e con un abbraccio fortissimi”, ha ...

