Mercato Juve | si insiste per Arnautovic E Marko potrebbe cogliere l' opportunità

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sono giorni caldi per ildellantus. La dirigenza è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri elementi di spessore in vista della prossima stagione. Dopo i due grandi colpi portati a...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - CorSport : 2023, #Juve 100 anni di Agnelli. Perché dopo #DiMaria e #Pogba ora #Zaniolo e #Koulibaly - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, POGBA È ATTERRATO A TORINO TRA POCO LE IMMAGINI LIVE SU SKY SPORT 24 #SkySport #SkyCalciomercato #Juve #Pogba - Secondo__me : Devo dire che 'sto #Arthur comincia a famme pena. Da bidone camuffato per la truffa delle plusvalenze tarocche tra… - tvdellosport : ?? L’ OPINIONE DI MICHELE CRISCITIELLO Nell’editoriale su Tuttomercatoweb si parla del mercato di Juve e Napoli, de… -

Sport Mediaset

... però i movimenti degli ultimi giorni confermano come in "casa" ci si stia preparando alla ... Ma ilpuò cambiare anche in fretta. Dovesse complicarsi KK, i bianconeri proveranno a sfidare i ......incontra i verticied il giocatore, portando un'offerta concreta per entrambi, con l'obbiettivo di tornare in Germania con il sì definitivo. INTER E SKRINIAR - E sempre in tema di, l'... Mercato Juve: spunta Kimpembe per la difesa, atteso l'annuncio di Pogba - Sportmediaset La Juventus spera di poter cedere il cartellino di Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese, alla cifra più alta possibile, in modo da poter finanziare ...Il noto giornalista, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione del calciomercato, dal punto di vista dei bianconeri.