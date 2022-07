Marina di Ardea | si fingono poliziotti e rapinano il proprietario di uno stabilimento

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Siil titolare dellobalneare “Sayonara” adi. E’ successo nella notte di oggi 11 luglio intorno alle 3:00. I tre malviventi, entrati in casa dell’uomo in piena notte, si sarebbero travestiti da agenti della Digos e dell’Antimafia, con la scusa di dover effettuare dei controlli. Ildello storico, dopo essersi ritrovato gli uomini in casa, è stato costretto a consegnare l’intero incasso di due giorni di lavoro per oltre 6mila euro. Non solo soldi però, i rapinatori hanno rubato anche una pistola regolarmente detenuta dal titolare e una serie di gioielli d’oro. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri disu segnalazione di un ...