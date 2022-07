Marco Lugli ritorna alla narrativa con il libro “Sette domande per Dio”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 luglio 2022) Una satira dissacrante sul politically correct a ogni costo e sulla cancel culture, dopo i successi editoriali ottenuti con la saga investigativa del Commissario Gelsomino Unumoristico che attraverso riflessioni filosofiche ed escatologiche aspira a diffondere un messaggio di tolleranza globale, soffermandosi ironicamente sul concetto di libertà di parola in netto contrasto con la campagna di discriminazione lessicale in voga, che mette al bando qualsiasi espressione riferita al sesso e all’etnia, connotando negativamente ogni qualificazione. «Quello che non volete capire, voi soloni, è che la tutela dei diritti della persona va esercitata, appunto, sulla persona in quanto tale. Ogni distinguo riguardante l’appartenenza etnica, il sesso biologico o l’orientamento sessuale, qualora sia esercitato in modo esasperato e compulsivo, non fa che attribuire importanza ...