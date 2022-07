L’ex naufraga si è sposata in segreto: matrimonio a sorpresa in Toscana (Di lunedì 11 luglio 2022) Nina Senicar matrimonio a sorpresa in Italia. L’attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi serba (ha partecipato settima edizione condotta da Simona Ventura e vinta da Daniele Battaglia, ndr) si è sposata in gran segreto con il fidanzato storico e papà di sua figlia. Lui è la star di Hollywood Jay Ellis, Reuben Payback Fitch in Top Gun: Maverick. Anche la loro storia d’amore in realtà è stata tenuto a lungo segreta. Sarebbe iniziata nel 2015 ma solo due anni dopo Nina Senicar e l’attore avrebbero deciso di renderla pubblica. Nina Senicar matrimonio a sorpresa in Toscana Nel 2019 la coppia ha dato il benvenuto a Nora Grace, la figlia che spesso appare nelle foto social di mamma Nina Senicar, che da tempo si è trasferita negli Usa dove si sta dedicando ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Nina Senicarin Italia. L’attrice ed exdell’Isola dei Famosi serba (ha partecipato settima edizione condotta da Simona Ventura e vinta da Daniele Battaglia, ndr) si èin grancon il fidanzato storico e papà di sua figlia. Lui è la star di Hollywood Jay Ellis, Reuben Payback Fitch in Top Gun: Maverick. Anche la loro storia d’amore in realtà è stata tenuto a lungo segreta. Sarebbe iniziata nel 2015 ma solo due anni dopo Nina Senicar e l’attore avrebbero deciso di renderla pubblica. Nina Senicarin Toscana Nel 2019 la coppia ha dato il benvenuto a Nora Grace, la figlia che spesso appare nelle foto social di mamma Nina Senicar, che da tempo si è trasferita negli Usa dove si sta dedicando ...

