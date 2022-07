Le pretese scientifiche (e fallaci) della geopolitica (Di lunedì 11 luglio 2022) C’è stato un dibattito, al Salone del Libro, fra Carlo Ginzburg e Franco Moretti, e i rispettivi libri:... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 luglio 2022) C’è stato un dibattito, al Salone del Libro, fra Carlo Ginzburg e Franco Moretti, e i rispettivi libri:... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Mimmo_Black_Blu : RT @mediainaf: Non ha pretese scientifiche questa anteprima realizzata con il Fine Guidance Sensor di #JWST. Eppure il risultato è da togli… - BenissimoVa : 'Il sondaggio non ha pretese scientifiche', dice Napoli Today. Mi chiedo sempre come si organizzino per raccogliere… - claudiascosmos : RT @mediainaf: Non ha pretese scientifiche questa anteprima realizzata con il Fine Guidance Sensor di #JWST. Eppure il risultato è da togli… - ClaudiaSciarma : RT @mediainaf: Non ha pretese scientifiche questa anteprima realizzata con il Fine Guidance Sensor di #JWST. Eppure il risultato è da togli… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: Non ha pretese scientifiche questa anteprima realizzata con il Fine Guidance Sensor di #JWST. Eppure il risultato è da togli… -