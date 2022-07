L’attesa di Roma per Totti&Ilary: il monumento all’amore Capitale cadrà come la statua di Saddam (Di lunedì 11 luglio 2022) Quando l’Italia s’apprestava a godersi, quarant’anni dopo, #Italiagermaniatreauno, ecco che Dagospia propaga l’annuncio dell’annuncio: alle 19 Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno la fine del loro matrimonio. L’ultima nota “congiunta” prima della separazione. Dalla nostalgia per i bei tempi che furono allo scossone nazional-popolare: pagine lasciate in bianco nelle redazioni dei giornali, le grandi penne richiamate al fronte dall’ombrellone. Una scintilla giornalistica, mentre il Paese sonnecchia tra bollori africani e anticicloni delle azzorre. E poi c’è Roma. Perché la resa condizionata di Francesco e Ilary al destino divorzista a Roma è un drammone. In vigile attesa, la Capitale assorbe l’ennesima nube di fumo, un incendio dietro l’altro a inquinare un luglio infernale. Ma come. Ma no. Il gossip non è più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Quando l’Italia s’apprestava a godersi, quarant’anni dopo, #Italiagermaniatreauno, ecco che Dagospia propaga l’annuncio dell’annuncio: alle 19 Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno la fine del loro matrimonio. L’ultima nota “congiunta” prima della separazione. Dalla nostalgia per i bei tempi che furono allo scossone nazional-popolare: pagine lasciate in bianco nelle redazioni dei giornali, le grandi penne richiamate al fronte dall’ombrellone. Una scintilla giornalistica, mentre il Paese sonnecchia tra bollori africani e anticicloni delle azzorre. E poi c’è. Perché la resa condizionata di Francesco e Ilary al destino divorzista aè un drammone. In vigile attesa, laassorbe l’ennesima nube di fumo, un incendio dietro l’altro a inquinare un luglio infernale. Ma. Ma no. Il gossip non è più ...

