Landazabal Gsk | ‘dal 2020 al 2022 investimenti per oltre 300 mln’

(Adnkronos) – "Dal 2020 al 2022 abbiamo fatto investimenti per oltre 300 milioni di euro e tanti altri sono in programma per il biennio 2023-2024. Quest'anno Gsk compie 90 anni. Sono stati 90 anni di continua crescita e sviluppo nella ricerca, nella produzione e nell'export che hanno visto i nostri insediamenti di Verona, Parma e Siena partecipare al progresso della cura della salute con nuovi vaccini salvavita, anticorpi monoclonali innovativi (anche per il trattamento di Covid), antivirali all'avanguardia per le persone con Hiv". Così Fabio Landazabal, presidente e Ad Gsk Spa, nel suo intervento in occasione di "InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro", evento per confrontarsi sul valore della ricerca e dell'innovazione in sanità organizzato da GlaxoSmithKline.

