La mano dei Rom dietro il rogo di Centocelle Ad accendere la miccia le discariche abusive dei nomadi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roghi a Roma. Una sequela impressionante di incendi sta devastando ampie aree della Capitale. Il sospetto che ci sia ‘la’ dell’uomo è sempre più forte.le fiamme potrebbe esserci il giro di affare che smaltisce i materiali tossici. La mafia dei rifiuti e degli sfasci (gli autodemolitori), tenuta in piedi dalle famiglie rom.ildila mafia dei rifiuti L’ultimo incendio a, che si è sviluppato domenica mattina, preoccupa il Campidoglio. Che lavora su due versanti. Non è ‘casuale’ che a prendere fuoco si stato un pezzo del parco diche ha ospitato per undici anni il campo rom più grande d’Europa. Terreni dove negli anni si sono stratificati liquami inquinanti. E dove sono stati sepolti rifiuti speciali. L’area è ...