In autostrada con 10 chili di droga sorvegliata da un pitbull: arrestato - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 11 luglio 2022) La polizia ha arrestato l'uomo Ha messo un pitbull a sorvegliare 10 chili di droga che stava trasportando in auto lungo l' autostrada A1 . Per questo l'uomo, un 48enne residente a Bologna, è stato ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) La polizia hal'uomo Ha messo una sorvegliare 10diche stava trasportando in auto lungo l'A1 . Per questo l'uomo, un 48enne residente a Bologna, è stato ...

Pubblicità

DiePlusGo : RT @Altroconsumo: Da quante ore sei bloccato in auto davanti all’ennesima #coda in #autostrada? Commenta qui sotto e retwitta, mostriamo qu… - EleOBirkin : @LauraTrapani17 Io ho investito un gabbiano in autostrada che mi si è spiaccicato sul cofano ed è rimasto lì per al… - RossanaGiannan2 : RT @ElisabettaPolet: @CarlodeBlasio1 Noi non siamo da meno con i camion sotto il sole in autostrada è ORRIBILE LORO E NOI - ElisabettaPolet : @CarlodeBlasio1 Noi non siamo da meno con i camion sotto il sole in autostrada è ORRIBILE LORO E NOI -