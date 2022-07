Il calcio femminile va ignorato: è una questione di parità (Di lunedì 11 luglio 2022) Ho fatto il mio dovere politicamente corretto, ieri sera, guardando la nazionale femminile di calcio su Rai 1 e sentendomi all’avanguardia della parità. Non so se abbiate visto la partita anche voi. Era uno strano agone del mondo capovolto: femmine i giocatori, femmine arbitro e guardalinee, femmine gli allenatori, femmine addirittura telecronista e commentatore tecnico, dando la complessiva immagine di una specie di Arabia Saudita al contrario. Il risultato, non un gran che, è stato conseguito a colpi di scatti al ralenti, calcioni nell’addome, convulse colluttazioni d’area mentre la palla rimbalzava indisturbata, lisci in abbondanza e lanci lunghi alla viva la madre badessa. L’atmosfera da sagra paesana è stata esacerbata dall’incontenibile esultanza naif dei tifosi azzurri quando è stato segnato l’unico goal dopo i ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Ho fatto il mio dovere politicamente corretto, ieri sera, guardando la nazionaledisu Rai 1 e sentendomi all’avanguardia della. Non so se abbiate visto la partita anche voi. Era uno strano agone del mondo capovolto: femmine i giocatori, femmine arbitro e guardalinee, femmine gli allenatori, femmine addirittura telecronista e commentatore tecnico, dando la complessiva immagine di una specie di Arabia Saudita al contrario. Il risultato, non un gran che, è stato conseguito a colpi di scatti al ralenti,ni nell’addome, convulse colluttazioni d’area mentre la palla rimbalzava indisturbata, lisci in abbondanza e lanci lunghi alla viva la madre badessa. L’atmosfera da sagra paesana è stata esacerbata dall’incontenibile esultanza naif dei tifosi azzurri quando è stato segnato l’unico goal dopo i ...

