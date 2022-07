Gas russo, ridotto ancora il flusso, preoccupazione a Bruxelles: “Ci stiamo organizzando per l’inverno” (Di lunedì 11 luglio 2022) Quasi ‘facendoci un favore’ (della serie: “vi avevo avvisato”), il colosso russo Gazprom comunicato all’Eni che, ‘almeno’ per la giornata di oggi fornirà una media di 21 milioni di metri cubi/giorno di volumi di gas, quindi decisamente minore rispetto a quanto erogato in questi ultimi giorni, circa 32 milioni di metri cubi/giorno. Quindi, grosso modo, la riduzione del flusso di gas è di circa un terzo. Gazprom annuncia all’Italia una riduzione di gas, ed alla Germania uno stop per ‘lavori’ fino al 21 luglio Ma è andata sicuramente peggio alla Germania alla quale, adducendo le motivazioni a ‘programmati’ lavori di manutenzione al Nord Stream 1, Gazprom si vede costretta ad effettuare uno stop di ben 10 giorni alla fornitura di gas dalla Russia alla Germania. flusso che tornerà quindi fruibile dal mattino del prossimo 21 luglio ma, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) Quasi ‘facendoci un favore’ (della serie: “vi avevo avvisato”), il colossoGazprom comunicato all’Eni che, ‘almeno’ per la giornata di oggi fornirà una media di 21 milioni di metri cubi/giorno di volumi di gas, quindi decisamente minore rispetto a quanto erogato in questi ultimi giorni, circa 32 milioni di metri cubi/giorno. Quindi, grosso modo, la riduzione deldi gas è di circa un terzo. Gazprom annuncia all’Italia una riduzione di gas, ed alla Germania uno stop per ‘lavori’ fino al 21 luglio Ma è andata sicuramente peggio alla Germania alla quale, adducendo le motivazioni a ‘programmati’ lavori di manutenzione al Nord Stream 1, Gazprom si vede costretta ad effettuare uno stop di ben 10 giorni alla fornitura di gas dalla Russia alla Germania.che tornerà quindi fruibile dal mattino del prossimo 21 luglio ma, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Berlino e l'Europa temono lo stop totale del gas russo. Il Nord Stream 1 fermo per 10 giorni. Parigi: 'Prepariamoci… - NicolaPorro : ?? Le bufale del Corriere sull’Ucraina, gli incendi a Roma figli del passato e il taglio dell’Iva che non ci sarà ma… - repubblica : Stop del gas russo, l’Europa prepara i razionamenti “Pronti al peggio” [dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuo… - rosarioT1970 : RT @alanfriedmanit: Il piano per l’autonomia dal gas russo che Cingolani descrive nel mio nuovo libro #ilprezzodelfuturo è cedibile e ci po… - xiana44698880 : RT @durezzadelviver: Non mi interessa la polemica, ma le alternative al gas russo erano da cercare anni fa, evitando che la Germania si con… -