Formazione, programma Marie Curie: 89 mln per 26 progetti e 700 ricercatori (Di lunedì 11 luglio 2022) Un finanziamento dell’Ue del valore di 89 milioni di euro per 13 programmi di Formazione dottorale e 13 programmi di borse di studio post-dottorato, a favore di oltre 700 scienziate e scienziati. È il risultato del programma Marie Sklodowska-Curie, annunciato dalla Commissione europea, mentre l’elenco completo dei progetti finanziati verrà pubblicato una volta finalizzati gli accordi di sovvenzione. I paesi con il maggior numero di progetti selezionati sono Spagna, Irlanda e Finlandia. Questi programmi promuoveranno la Formazione di alta qualità, in un’ampia gamma di discipline scientifiche. La commissaria per l’Innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Sono felice di vedere che i programmi selezionati terranno conto di aspetti importanti come ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) Un finanziamento dell’Ue del valore di 89 milioni di euro per 13 programmi didottorale e 13 programmi di borse di studio post-dottorato, a favore di oltre 700 scienziate e scienziati. È il risultato delSklodowska-, annunciato dalla Commissione europea, mentre l’elenco completo deifinanziati verrà pubblicato una volta finalizzati gli accordi di sovvenzione. I paesi con il maggior numero diselezionati sono Spagna, Irlanda e Finlandia. Questi programmi promuoveranno ladi alta qualità, in un’ampia gamma di discipline scientifiche. La commissaria per l’Innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Sono felice di vedere che i programmi selezionati terranno conto di aspetti importanti come ...

