File con estensione .crypt658: ransomware che attacca VMware ESXi (Di lunedì 11 luglio 2022) I ricercatori di sicurezza del MalwareHunterTeam hanno scoperto un nuovo ransomware che attacca i server Windows e Linux ESXi di VMware. Al malware è stato assegnato il nome RedAlert, derivato dal termine presente nel testo scritto per chiedere il riscatto. Al momento risulta un attacco effettuato solo contro un’azienda, ma per evitare problemi è sempre consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza che rileva e blocca questo tipo di minaccia. RadAlert colpisce i server VMware ESXi In base alle informazioni ottenute da Bleeping Computer, la versione Linux del ransomware viene chiamata anche N13V, ma le funzionalità sono le stesse. I cybercriminali utilizzano una serie di comandi per interrompere l’esecuzione delle macchine virtuali, prima di avviare ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 11 luglio 2022) I ricercatori di sicurezza del MalwareHunterTeam hanno scoperto un nuovochei server Windows e Linuxdi. Al malware è stato assegnato il nome RedAlert, derivato dal termine presente nel testo scritto per chiedere il riscatto. Al momento risulta un attacco effettuato solo contro un’azienda, ma per evitare problemi è sempre consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza che rileva e blocca questo tipo di minaccia. RadAlert colpisce i serverIn base alle informazioni ottenute da Bleeping Computer, la versione Linux delviene chiamata anche N13V, ma le funzionalità sono le stesse. I cybercriminali utilizzano una serie di comandi per interrompere l’esecuzione delle macchine virtuali, prima di avviare ...

Pubblicità

killermedia : Gli #Uber file raccontano fidanzamenti con #Politici per far sistema nel bel paese e non solo... Mica solo Uber? Q… - ninobizzintino : @ilciccio67 @crazybalzano Con i Cancellieri spesso costretti a forzare il sistema per scaricare semplicissimi file. - ESabauda : Fossi in il calciatore che la Juventus vorrebbe nelle proprie file farai mettere la clausula di poter giocare con u… - Bouvet_Nemo : @albeggiava52 Io vado da sempre in Croazia. Non ci sono lidi e ti arrangi come qui negli anni 70. Il che significa… -