Fedez, paura per la nonna Luciana Violini: “Si è fratturata un femore, ci ha fatto sudare freddo” (Di lunedì 11 luglio 2022) Un grande spavento, ma poi, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Sono state ore di apprensione per Fedez e la sua famiglia dopo che la nonna Luciana Violini si è rotta il femore, probabilmente in seguito ad una caduta. E’ stato lo stesso cantante, marito di Chiara Ferragni, a dare la notizia sui social, attraverso le sue storie di Instagram: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna!”, ha scritto Fedez. E ancora: “Raga sono toppo contento sia andato tutto per il meglio”, ha aggiunto pubblicando anche una foto che li ritrae ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Un grande spavento, ma poi, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Sono state ore di apprensione pere la sua famiglia dopo che lasi è rotta il, probabilmente in seguito ad una caduta. E’ stato lo stesso cantante, marito di Chiara Ferragni, a dare la notizia sui social, attraverso le sue storie di Instagram: “Purtroppo due giorni fa lacadendo si èun. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha. Sei una roccia!”, ha scritto. E ancora: “Raga sono toppo contento sia andato tutto per il meglio”, ha aggiunto pubblicando anche una foto che li ritrae ...

