F1, Carlos Sainz verso la penalitá nel GP di Francia: già tre power unit usate, partirà ultimo? (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Gran Premio d’Austria ha rappresentato con ogni probabilità la pietra tombale sulle ambizioni iridate nel 2022 di Carlos Sainz, costretto al ritiro quando mancavano 15 giri alla bandiera a scacchi della gara di Spielberg per un problema di affidabilità alla power unit della sua Ferrari. Lo spagnolo della Rossa è stato tradito dalla sua F1-75 mentre era ormai pronto ad effettuare il sorpasso sulla Red Bull di Max Verstappen per la seconda posizione, grazie ad un ritmo nettamente più veloce dell’olandese in quella fase della corsa (Sainz montava gomme hard molto più fresche rispetto al campione del mondo in carica). È uno zero pesantissimo per il 27enne di Madrid, distante adesso 75 punti dal leader iridato Verstappen e soprattutto 37 dal compagno di squadra ferrarista Charles Leclerc. La scuderia di ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Gran Premio d’Austria ha rappresentato con ogni probabilità la pietra tombale sulle ambizioni iridate nel 2022 di, costretto al ritiro quando mancavano 15 giri alla bandiera a scacchi della gara di Spielberg per un problema di affidabilità alladella sua Ferrari. Lo spagnolo della Rossa è stato tradito dalla sua F1-75 mentre era ormai pronto ad effettuare il sorpasso sulla Red Bull di Max Verstappen per la seconda posizione, grazie ad un ritmo nettamente più veloce dell’olandese in quella fase della corsa (montava gomme hard molto più fresche rispetto al campione del mondo in carica). È uno zero pesantissimo per il 27enne di Madrid, distante adesso 75 punti dal leader iridato Verstappen e soprattutto 37 dal compagno di squadra ferrarista Charles Leclerc. La scuderia di ...

tvdellosport : GP D’AUSTRIA, TRIONFA LECLERC?? ??Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Austria davanti a Max Verstappen, terzo pos… - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - Eurosport_IT : SIIIIIII CARLOS! ???? Lo spagnolo realizza la pole position davanti a Verstappen per 72 millesimi, terzo Leclerc do… - ParliamoDiNews : Brutto incidente per Carlos Sainz senior: la vettura si capovolge #brutto #incidente #carlos #sainz #senior… - imansiosatamam2 : RT @poesiadeimotori: Punti di distacco tra #Leclerc e #Verstappen: 38 Punti di distacco tra Leclerc e #Sainz:37 Dispiace fare questo discor… -