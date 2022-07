Disastro in casa Apple: l’ultimo aggiornamento crea un bug che non fa ricaricare gli iPad (Di lunedì 11 luglio 2022) Brutte notizie in casa dei milioni e milioni di appassionati clienti di Apple, in particolare quelli che hanno acquistato l’iPad mini 6. Il colosso di Cupertino, infatti, sta indagando sulla pioggia di segnalazioni degli utenti secondo cui il device potrebbe smettere di caricarsi dopo essere stato aggiornato a iPadOS 15.5. Apple – Adobe StockLa conferma arriva anche da un un promemoria inviato ai fornitori di servizi e ottenuto da MacRumors, ma non solo. Nella nota inviata ai fornitori di servizi autorizzati, Apple ha affermato di essere consapevole del fatto che alcuni utenti potrebbero segnalare l’ultimo iPad mini come incapace di caricare dopo l’aggiornamento a iPadOS 15.5. Quindi il problema c’è, e a quanto pare ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Brutte notizie indei milioni e milioni di appassionati clienti di, in particolare quelli che hanno acquistato l’mini 6. Il colosso di Cupertino, infatti, sta indagando sulla pioggia di segnalazioni degli utenti secondo cui il device potrebbe smettere di caricarsi dopo essere stato aggiornato aOS 15.5.– Adobe StockLa conferma arriva anche da un un promemoria inviato ai fornitori di servizi e ottenuto da MacRumors, ma non solo. Nella nota inviata ai fornitori di servizi autorizzati,ha affermato di essere consapevole del fatto che alcuni utenti potrebbero segnalaremini come incapace di caricare dopo l’OS 15.5. Quindi il problema c’è, e a quanto pare ...

