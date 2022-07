Concorso straordinario bis, in alcuni casi non inizierà prima di settembre. Ecco per quali classi di concorso. Non si trovano commissari (Di lunedì 11 luglio 2022) concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: alcuni candidati hanno già ricevuto la convocazione per la prova orale, in tanti altri casi sono state costituite le commissioni e si è proceduto all'estrazione della lettera da cui dare avvio alle selezioni mentre in altri casi le notizie non sono positive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021:candidati hanno già ricevuto la convocazione per la prova orale, in tanti altrisono state costituite le commissioni e si è proceduto all'estrazione della lettera da cui dare avvio alle selezioni mentre in altrile notizie non sono positive. L'articolo .

