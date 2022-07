Bologna, partono per andare in vacanza ma dimenticano il figlio di 7 anni in strada (Di lunedì 11 luglio 2022) Una grave dimenticanza . L'episodio riguarda una coppia di coniugi emiliani che per l'euforia di partire in viaggio di nozze hanno dimenticato la cosa più importante: il figlio di 7 anni. Tra valige, ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Una grave dimenticanza . L'episodio riguarda una coppia di coniugi emiliani che per l'euforia di partire in viaggio di nozze hanno dimenticato la cosa più importante: ildi 7. Tra valige, ...

Pubblicità

infoitinterno : Genitori partono per le vacanze ma dimenticano il figlio di 7 anni in strada a Bologna - infoitinterno : Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni - infoitinterno : Bologna, partono per le vacanze e dimenticano il figlio a casa - IlMondoDiAllie : ' Mamma ho perso l'aereo'...?? 'Bologna, mamma e papà partono per le vacanze ma si dimenticano... del figlio di 7 an… - infoitinterno : Bologna, 'Mamma ho perso il camper': partono per la vacanza e lasciano il figlio a terra -