Aaron Ramsey | la beffa | un tifoso chiede l’autografo ma gli presenta la “rescissione contrattuale” – VIDEO

(Di lunedì 11 luglio 2022) Scherzo.. Goliardata. Chiamatela come volete, ma di certo non avrà fatto piacere adquanto successo nei giorni scorsi. Il calciatore gallese, di ritorno alla Juventus dopo il prestito al Rangers Glasgow, ha subito un’accoglienza particolare da unbianconero. Il giocatore, all’entrata del J Medical, si è fermato assieme ad alcuni compagni a firmare autografi e scattare selfie, ma un sostenitore juventino ha deciso di fargli uno scherzo. Ilha mostrato al centrocampista gallese un foglio con scritto: ““. Messaggio chenon ha particolarmente gradito. La sua avventura in bianconero fin da subito è stata difficile con pochi minuti giocati e quasi mai da protagonista. Questo è l’ennesimo esempio ...

Cucciolina96251 : RT @news_mercato_: #Calciomercato, la #Juventus vorrebbe rescindere il contratto di Aaron #Ramsey, che i bianconeri pagano circa 12 milioni… - ClaraPorta4 : RT @mirkonicolino: Tanti applausi e richieste di autografi anche per Aaron #Ramsey. Qualunque cosa si pensi del calciatore, ripeto, per me… - ZonaBianconeri : RT @news_mercato_: #Calciomercato, la #Juventus vorrebbe rescindere il contratto di Aaron #Ramsey, che i bianconeri pagano circa 12 milioni… - news_mercato_ : #Calciomercato, la #Juventus vorrebbe rescindere il contratto di Aaron #Ramsey, che i bianconeri pagano circa 12 mi… - GPeppe34N : RT @Miroslav__92: +++Ultim' Ora #Juventus +++ ?????????? Aaron Ramsey ha riportato la microfrattura della falange dell' indice destro mentr… -

Prima di tentare un eventuale aggancio a Paredes, la Juventus deve trovare una soluzione per, ieri rientrato alla Continassa dopo il prestito semestrale al Glasgow Rangers . L'ipotesi ...... Alex Sandro, Bonucci, Szczesny, McKennie, Locatelli, Rabiot, Miretti, Ranocchia, De Ligt e. ... Applausi, cori e richieste di autografi per tutti e pure perci sono stati incoraggiamenti. ...Nel raduno alla Continassa sono approdati anche i nazionali, motivo per cui d’ora in poi, agli ordini di mister Allegri, si inizia a far sul serio. Fra i rientranti vi è anche Aaron Ramsey, negli ulti ...La società bianconera starebbe valutando l'acquisto dell'argentino. Possibile uno scambio di mercato con il francese.