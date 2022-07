WTA Losanna 2022: il tabellone. Al via Bronzetti e Paolini, Danielle Collins prima testa di serie (Di domenica 10 luglio 2022) Sorteggiato poche decine di minuti fa il tabellone del torneo WTA 250 di Losanna, nel quale non c’è Camila Giorgi, che si era iscritta nell’entry list originale, ma si è poi cancellata senza darne motivazione. Ci sono Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti per quel che riguarda i colori italiani. La toscana se la vedrà subito con Caroline Garcia. La francese, che sta vivendo una stagione tutto sommato buona, ha già battuto l’azzurra nell’unico precedente, quello degli US Open 2020 (primo turno). Chi vince sfiderà la semifinalista di Wimbledon in carica, Tatjana Maria, la cui storia ha destato l’attenzione di tanti insieme a un gioco che da sempre pratica, ma che solo ora l’ha portata in alto nello Slam sull’erba. Presente anche l’altra tedesca arrivata molto avanti (quarti) ai Championships, Jule Niemeier. ATP Newport ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Sorteggiato poche decine di minuti fa ildel torneo WTA 250 di, nel quale non c’è Camila Giorgi, che si era iscritta nell’entry list originale, ma si è poi cancellata senza darne motivazione. Ci sono Jasminee Luciaper quel che riguarda i colori italiani. La toscana se la vedrà subito con Caroline Garcia. La francese, che sta vivendo una stagione tutto sommato buona, ha già battuto l’azzurra nell’unico precedente, quello degli US Open 2020 (primo turno). Chi vince sfiderà la semifinalista di Wimbledon in carica, Tatjana Maria, la cui storia ha destato l’attenzione di tanti insieme a un gioco che da sempre pratica, ma che solo ora l’ha portata in alto nello Slam sull’erba. Presente anche l’altra tedesca arrivata molto avanti (quarti) ai Championships, Jule Niemeier. ATP Newport ...

Pubblicità

OA_Sport : WTA Losanna 2022: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti al via in Svizzera. Tanti confronti interessanti subito e in di… - RSIsport : ?????? WTA Losanna: per Susan Bandecchi c'è la francese Océane Dodin. Bencic se la vedrà con Parry - sportface2016 : #Tennis | #WtaLosanna: #Collins e #Bencic guidano il seeding. Ci sono #Bronzetti e #Paolini, forfait di Camila… - livetennisit : WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo la Gatto Monticone in Svizz… - livetennisit : WTA 250 Losanna: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di un’azzurra -