WEC, 6h Monza: Alpine concede il bis, Corvette batte Ferrari in GTE PRO (Di domenica 10 luglio 2022) Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxivière/André Negrão (Alpine #36) hanno vinto l'edizione 2022 della 6 Ore Monza, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. I francesi primeggiano nella classe regina per la seconda volta in questa stagione, mentre Corvette torna a vincere in GTE PRO, non accadeva dalla 24h Le Mans del 2015. Alpine e Toyota hanno dato spettacolo nel tempio della velocità, una sfida serratissima che ha visto le due case alternarsi più volte al comando. Le due realtà hanno approfittato al meglio dell'uscita di scena di Glickenhaus Racing #708, autori della pole-position e decisamente superiori nelle prime fasi di una corsa ricca di colpi di scena. Alpine #36 ha avuto la meglio nel finale cogliendo la seconda affermazione del 2022 eguagliando quanto accaduto in quel di Sebring.

