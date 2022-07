UFFICIALE – Koni De Winter in prestito all’Empoli (Di domenica 10 luglio 2022) Koni De Winter passa in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2023. Il difensore belga dopo aver ben figurato con la Juventus under 23, vivrà la sua prima vera esperienza in massima serie alla ricerca di maggiore minutaggio per continuare nel suo percorso di crescita. Ecco l’annuncio UFFICIALE della compagine toscana. “Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Koni De Winter. Koni De Winter è un difensore di nazionalità belga nato a Antwerpen il 12 giugno 2002. Cresciuto nei settori giovanili di City Pirates Antwerpen, Lierse SK e Zulte Waregem Jeugd, nel 2018 passa alla Juventus nella formazione Under 17. Con i bianconeri De ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 10 luglio 2022)Depassa infino al 30 giugno 2023. Il difensore belga dopo aver ben figurato con la Juventus under 23, vivrà la sua prima vera esperienza in massima serie alla ricerca di maggiore minutaggio per continuare nel suo percorso di crescita. Ecco l’annunciodella compagine toscana. “Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus Football Club il diritto alle prestazioni sportive diDeDeè un difensore di nazionalità belga nato a Antwerpen il 12 giugno 2002. Cresciuto nei settori giovanili di City Pirates Antwerpen, Lierse SK e Zulte Waregem Jeugd, nel 2018 passa alla Juventus nella formazione Under 17. Con i bianconeri De ...

