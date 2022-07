Ucciso per strada a pugni e bastonate. L'omicida confessa: avevo fumato crack (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Un italiano di 56 anni è stato Ucciso in via Villar, a Torino, a seguito di un'aggressione in strada. L'episodio è avvenuto poco dopo le 5 del mattino, con la polizia che giunta sul posto dopo una segnalazione, ha trovato l'uomo a terra, gravemente ferito. Dopo pochi minuti, e nonostante le cure prestate, Augusto Bernardi è morto. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato dopo poche ore l'assassino. Ha 20 anni. Il giovane ha confessato in questura, raccontando agli inquirenti la propria versione dei fatti. Dopo avere fumato crack, si trovava sul balcone di casa quando la vittima, dalla strada, gli ha chiesto una sigaretta. Raggiunto il 56enne, Lo Manto si è accorto di non avere con sé lo smartphone e, pensando gli fosse stato rubato dalla vittima, lo ha colpito con ... Leggi su agi (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Un italiano di 56 anni è statoin via Villar, a Torino, a seguito di un'aggressione in. L'episodio è avvenuto poco dopo le 5 del mattino, con la polizia che giunta sul posto dopo una segnalazione, ha trovato l'uomo a terra, gravemente ferito. Dopo pochi minuti, e nonostante le cure prestate, Augusto Bernardi è morto. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato dopo poche ore l'assassino. Ha 20 anni. Il giovane hato in questura, raccontando agli inquirenti la propria versione dei fatti. Dopo avere, si trovava sul balcone di casa quando la vittima, dalla, gli ha chiesto una sigaretta. Raggiunto il 56enne, Lo Manto si è accorto di non avere con sé lo smartphone e, pensando gli fosse stato rubato dalla vittima, lo ha colpito con ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato ucciso nella notte in strada a Torino. La polizia ha fermato un ventenne italiano. L'aggressione,… - Agenzia_Ansa : Tetsuya Yamagami, l'uomo che ha sparato e ucciso l'ex premier nipponico Shinzo Abe, ha detto alla polizia di aver t… - RaiNews : L'uomo che ha ucciso Shinzo Abe è comparso questa mattina davanti ai pubblici ministeri. Alla base del suo gesto ci… - sulsitodisimone : Ucciso per strada a pugni e bastonate. L'omicida confessa: avevo fumato crack - SheiDam89 : in giappone circola già la voce che ABE sia stato ucciso per la sua disponibilità al dialogo con la Russia e che st… -