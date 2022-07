Torino, 56enne ucciso a pugni e bastonate da un ragazzo in piazza della Vittoria (Di domenica 10 luglio 2022) Torino. Omicidio in piazza della Vittoria angolo via Villar a Torino verso le 4,30 di questa notte. Un uomo di 56 anni è stato massacrato a pugni e bastonate da un diciannovenne, già fermato dalla polizia. Avrebbero litigato per futili motivi ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 10 luglio 2022). Omicidio inangolo via Villar averso le 4,30 di questa notte. Un uomo di 56 anni è stato massacrato ada un diciannovenne, già fermato dalla polizia. Avrebbero litigato per futili motivi ... sul sito.

