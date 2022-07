Sassuolo e Inter cercano l’intesa, due nomi sul piatto! (Di domenica 10 luglio 2022) Il calciomercato entra in una zona calda per Inter e Sassuolo, che nelle ultime ore sono state a stretto contatto l’una con l’altra, con l’obiettivo di definire alcune trattative di mercato. In particolare, sembra si sia parlato di due giocatori che sono da tempo sulla lista delle possibili cessioni nerazzurre: Andrea Pinamonti e Cesare Casadei. Secondo quanto apparso stamani sul Corriere dello Sport, il Sassuolo avrebbe già fatto sapere all’Inter che, dopo la cessione di Scamacca al Paris Saint Germain, farà un’offerta proprio per Pinamonti, con l’obiettivo di andare a sostituire il partente attaccante dei neroverdi. Sul giocatore però, è forte anche la concorrenza di Monza e Atalanta. Andrea Pinamonti Empoli Il secondo nome di cui si è parlato invece, è quello di Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Il calciomercato entra in una zona calda per, che nelle ultime ore sono state a stretto contatto l’una con l’altra, con l’obiettivo di definire alcune trattative di mercato. In particolare, sembra si sia parlato di due giocatori che sono da tempo sulla lista delle possibili cessioni nerazzurre: Andrea Pinamonti e Cesare Casadei. Secondo quanto apparso stamani sul Corriere dello Sport, ilavrebbe già fatto sapere all’che, dopo la cessione di Scamacca al Paris Saint Germain, farà un’offerta proprio per Pinamonti, con l’obiettivo di andare a sostituire il partente attaccante dei neroverdi. Sul giocatore però, è forte anche la concorrenza di Monza e Atalanta. Andrea Pinamonti Empoli Il secondo nome di cui si è parlato invece, è quello di Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, ...

