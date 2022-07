Salerno | assalto in casa | uccisa una donna | gravemente ferita la sorella

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere stata una rapina finita male la causa della morte di unadi 91 anni M. M G e del ferimento, grave, dellaM.A., 87 anni, nella loro abitazione in Via San Leonardo 164 stamattina ore 7:30. La polizia è intervenuta dopo una chiamata preoccupata della nipote perché non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie. Sul posto gli agenti hanno trovato l’appartamento a soqquadro e tracce ematiche. Si sta cercando di capire la dinamica, si cercano testimonianze e le telecamere di video sorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

