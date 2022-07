Roberto Burioni nella bufera per un tweet: ira Salvini e Meloni. «Sei un uomo piccolo». Cos’è accaduto (Di domenica 10 luglio 2022) Da tempo il virologo Roberto Burioni, già da prima che diventasse celebre in tutta Italia per via delle sue analisi sulla pandemia di Covid-19, sui social era noto per le sue ‘blastate’ contro gli haters, soprattutto no-vax. Ma nelle ultime ore, lo scienziato del San Raffaele di Milano è finito in una polemica proprio per uno dei suoi tweet, che ha scatenato l’ira della Lega e del centrodestra. Burioni su Twitter ha infatti ripreso un tweet di Alex Bazzaro, deputato leghista e consigliere comunale a Venezia: Bazzaro, citando le parole di Walter Ricciardi sul richiamo del vaccino anti Covid («Rischio concreto che a ottobre la quarta dose sia estesa anche agli under 50»), aveva scritto che «Correrò il rischio concreto di non farla». E Burioni gli risponde per le rime: «Non posso credere ... Leggi su blog.libero (Di domenica 10 luglio 2022) Da tempo il virologo, già da prima che diventasse celebre in tutta Italia per via delle sue analisi sulla pandemia di Covid-19, sui social era noto per le sue ‘blastate’ contro gli haters, soprattutto no-vax. Ma nelle ultime ore, lo scienziato del San Raffaele di Milano è finito in una polemica proprio per uno dei suoi, che ha scatenato l’ira della Lega e del centrodestra.su Twitter ha infatti ripreso undi Alex Bazzaro, deputato leghista e consigliere comunale a Venezia: Bazzaro, citando le parole di Walter Ricciardi sul richiamo del vaccino anti Covid («Rischio concreto che a ottobre la quarta dose sia estesa anche agli under 50»), aveva scritto che «Correrò il rischio concreto di non farla». Egli risponde per le rime: «Non posso credere ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : E se loro non riescono a nasconderlo si mette male (cioè bene): - mariamarilucen : RT @Resistenza1967: @borghi_claudio Sta cosa mi ha mandato fuori di testa. @FNOMCeO , potere permettere che un medico prenda pubblicamente… - Marco59805683 : RT @ParcodiGiacomo: Il 10 luglio 2022 Roberto Burioni parla di 'ridotta efficacia dei vaccini nel prevenire l'infezione'. - Willi_Shake_01 : Commissione #Segre (et similia), sono in vacanza o fan finta di nulla? - Spenk78 : RT @flayawa: Roberto Burioni, in qualità di medico, dovrebbe occuparsi della salute delle persone. #capisco -