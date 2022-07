Napoli, Lobotka arriva a Dimaro: La meravigliosa reazione di Spalletti (Di domenica 10 luglio 2022) Stanislav Lobotka è arrivato a Dimaro. Bella l’accoglienza del pubblico sugli spalti, meravigliosa la reazione di Spalletti. Il Napoli si è radunato a Dimaro agli ordini di Spalletti. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Anche oggi gli azzurri hanno lavorato agli ordini del mister e dei suoi collaboratori. Dopo una prima parte atletica si è dedicata a quella tecnica, con delle partitelle a tema nel finale. Ha lavorato ancora a parte Olivera per l’infortunio al ginocchio di un mese fa con la Nazionale uruguaiana. Verso il termine della sessione di allenamento è arrivato a Dimaro anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista è stato accolto con ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 luglio 2022) Stanislavto a. Bella l’accoglienza del pubblico sugli spalti,ladi. Ilsi è radunato aagli ordini di. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Anche oggi gli azzurri hanno lavorato agli ordini del mister e dei suoi collaboratori. Dopo una prima parte atletica si è dedicata a quella tecnica, con delle partitelle a tema nel finale. Ha lavorato ancora a parte Olivera per l’infortunio al ginocchio di un mese fa con la Nazionale uruguaiana. Verso il termine della sessione di allenamento èto aanche Stanislav. Il centrocampista è stato accolto con ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli, Lobotka arriva a Dimaro: La meravigliosa reazione di Spalletti #Dimaro #Spalletti #ForzaNapoliSempre… - NCN_it : #Dimaro, il report del pomeriggio: #Olivera ha svolto lavoro personalizzato. #JuanJesus ha raggiunto la moglie in d… - Napoli_Report : .@SSCNapoli: #Olivera ha svolto parte lavoro personalizzato in piscina, palestra, campo. Nel pomeriggio anche… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Napoli Mathias #Olivera ha svolto parte lavoro personalizzato in piscina, palestra e campo. #Lobotka ha raggiunto la s… - claudioruss : #Napoli Mathias #Olivera ha svolto parte lavoro personalizzato in piscina, palestra e campo. #Lobotka ha raggiun… -