Napoli | Edo De Laurentiis fa sognare i tifosi | «Dybala? Le vie del Signore sono infinite…»

(Di domenica 10 luglio 2022) Il vice-presidente delEdoardo Defaazzurri per quanto riguarda l’ipotesiEdoardo De, vice-presidente del, si è intrattenuto con iazzurri durante il ritiro di Dimaro e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Il figlio di EDL ha fattoi presenti, dopo esser stato incalzato sulle voci di mercato su Paulo. «Chi lo sa, le vie delinfinite», ha dichiarato Dejr. lasciando quindi una porta aperta per la Joya al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportmediaset : 'Confermare Koulibaly è la cosa più importante al mondo. Mertens accetterà' #koulibaly #mertens #napoli… - TuttoMercatoWeb : TMW - Napoli, Edo De Laurentiis non chiude le porte a Dybala: 'Vie del Signore sono infinite' - robypec75 : RT @Napoli_Report: Edo #DeLaurentiis: 'Le maglie? Ci saranno colpi di scena'. #Napoli @salv_amoroso @Spazio_Napoli - CalcioNews24 : Edo De Laurentiis fa sognare i tifosi del #Napoli su #Dybala - calciotoday_it : ??Che apertura di Edo #DeLaurentiis nei confronti di #Dybala #Napoli -

Il vice - presidente delEdoardo De Laurentiis fa sognare i tifosi azzurri per quanto riguarda l'ipotesi Dybala Edoardo De Laurentiis, vice - presidente del, si è intrattenuto con i tifosi azzurri durante il ritiro di Dimaro e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Il figlio di EDL ha fatto sognare i presenti, dopo esser stato ...Il vice presidente delDe Laurentiis nell'antistadio del campo di Carciato a risposto alle domande di alcuni giornalisti presenti. "I tifosi sono importanti, ma non è vero che siamo distanti da loro. ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Paulo Dybala, in maniera del tutto sorprendente, è ancora senza squadra e il Napoli potrebbe sferrare il colpaccio nelle prossime settimane ...