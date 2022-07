Mundial '82, non solo calcio: così l'Italia si liberò del suo complesso di inferiorità (Di domenica 10 luglio 2022) Il mondo si divide irrefutabilmente in due categorie: quelli che hanno visto i Mondiali dell'82, e quelli che se lo sono perso. Ma, in fondo, non bisogna fargliene una colpa. Quel miracolo laico ha segnato tutte le generazioni che l'hanno vissuto. Domani sono quarant' anni dalla finale con la Germania che ci gettò in uno stato di grazia, fiducia e euforia, su cui l'Italia campò almeno per il decennio successivo, cancellando gli anni del terrorismo e contenendo la spirale della crisi economica. Sono passati quarant' anni, e ancora raccontiamo ai nostri figli, nelle notti, per farli addormentare il viaggio degli eroi di Bearzot, la maschera fenicia con la pipa che credeva nel favore e nel capriccio degli dei: un viaggio che confondiamo sempre con quello degli spartani alle Termopili. FORMAZIONE A MEMORIA E ci sale - ora come allora - la commozione in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Il mondo si divide irrefutabilmente in due categorie: quelli che hanno visto i Mondiali dell'82, e quelli che se lo sono perso. Ma, in fondo, non bisogna fargliene una colpa. Quel miracolo laico ha segnato tutte le generazioni che l'hanno vissuto. Domani sono quarant' anni dalla finale con la Germania che ci gettò in uno stato di grazia, fiducia e euforia, su cui l'campò almeno per il decennio successivo, cancellando gli anni del terrorismo e contenendo la spirale della crisi economica. Sono passati quarant' anni, e ancora raccontiamo ai nostri figli, nelle notti, per farli addormentare il viaggio degli eroi di Bearzot, la maschera fenicia con la pipa che credeva nel favore e nel capriccio degli dei: un viaggio che confondiamo sempre con quello degli spartani alle Termopili. FORMAZIONE A MEMORIA E ci sale - ora come allora - la commozione in ...

