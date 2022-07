Milena Bertolini: “Francia superiore a noi, abbiamo sbagliato il primo tempo: illuse di giocare a viso aperto” (Di domenica 10 luglio 2022) L’Italia è stata sconfitta dalla Francia con uno schiacciante 5-1 nella partita d’esordio degli Europei 2022 di calcio femminile. La nostra Nazionale è stata travolta dalla compagine transalpina nel primo tempo ed è tornata negli spogliatoi dopo aver subito ben cinque reti nei primi 45 minuti di gioco. Le azzurre hanno poi avuto una reazione nella seconda frazione e hanno quantomeno trovato la rete della bandiera, ma che non è sufficiente al termine di una partita giocata decisamente male. L’Italia ha sofferto in tutti i fondamentali di base, ha concesso campo a uno degli avversari più quotati in circolazione e soltanto nel finale è riuscita a creare qualche occasioni. La CT Milena Bertolini ha analizzato la situazione ai microfoni della Rai: “abbiamo affrontato una squaadra forte, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) L’Italia è stata sconfitta dallacon uno schiacciante 5-1 nella partita d’esordio degli Europei 2022 di calcio femminile. La nostra Nazionale è stata travolta dalla compagine transalpina neled è tornata negli spogliatoi dopo aver subito ben cinque reti nei primi 45 minuti di gioco. Le azzurre hanno poi avuto una reazione nella seconda frazione e hanno quantomeno trovato la rete della bandiera, ma che non è sufficiente al termine di una partita giocata decisamente male. L’Italia ha sofferto in tutti i fondamentali di base, ha concesso campo a uno degli avversari più quotati in circolazione e soltanto nel finale è riuscita a creare qualche occasioni. La CTha analizzato la situazione ai microfoni della Rai: “affrontato una squaadra forte, ...

