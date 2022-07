Milan, Brahim Diaz vuole convincere Pioli: lo spagnolo a caccia del riscatto (Di domenica 10 luglio 2022) Il Milan è a caccia di un trequartista, ma Brahim Diaz vuole convincere Pioli e i rossoneri a riscattarlo Brahim Diaz non ha nessuna intenzione di tirare i remi in barca per la sua esperienza al Milan. Il calciatore spagnolo si è presentato molto carico in ritiro e perfettamente tirato a lucido. Dopo una stagione sottotono nonostante lo scudetto vinto, il classe ’99 sogna il riscatto sul campo e quello sul mercato: le intenzioni sembrano essere ottime. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Ilè adi un trequartista, mae i rossoneri a riscattarlonon ha nessuna intenzione di tirare i remi in barca per la sua esperienza al. Il calciatoresi è presentato molto carico in ritiro e perfettamente tirato a lucido. Dopo una stagione sottotono nonostante lo scudetto vinto, il classe ’99 sogna ilsul campo e quello sul mercato: le intenzioni sembrano essere ottime. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Paolo16299236 : Colui che diventerà determinante per il Milan nella prossima stagione #brahim Con #DeKetelaere ci sarà una sana co… - NLiddo : @TiroAGiroud Allora Forza Brahim. E forza Milan. - gilnar76 : #Milan, Brahim Diaz trasformato in ritiro: lo spagnolo vuole il riscatto #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Milan, #BrahimDiaz trasformato in ritiro: lo spagnolo vuole il riscatto - Rosso3Nero : Brahim #Diaz al ritiro del #Milan quest'anno: -