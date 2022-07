Mauro: ''Dybala voleva 10 milioni di euro dalla Juve, quando già 8 sarebbero stati troppi'' (Di domenica 10 luglio 2022) Mauro: ''Vedrei bene Dybala al Napoli. Il ruolo dietro a Osimhen, libero di giostrare e inventare gli calzerebbe a pennello'' Massimo Mauro, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sul caso Dybala. Queste le sue parole: "Dybala voleva 10 milioni di euro dalla Juve, quando già 8 sarebbero stati troppi. Sarò sincero: a mio parere l’Inter non è la soluzione ideale per Dybala. -afferrma Mauro -Non ne faccio un discorso tecnico, ma numerico. Anche dovesse uscire uno o più tra Dzeko, Correa o Sanchez, la coppia titolare resterebbe Lukaku-Lautaro, senza se e senza ma. Paulo, però, ha ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 10 luglio 2022): ''Vedrei beneal Napoli. Il ruolo dietro a Osimhen, libero di giostrare e inventare gli calzerebbe a pennello'' Massimo, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sul caso. Queste le sue parole: "10digià 8. Sarò sincero: a mio parere l’Inter non è la soluzione ideale per. -afferrma-Non ne faccio un discorso tecnico, ma numerico. Anche dovesse uscire uno o più tra Dzeko, Correa o Sanchez, la coppia titolare resterebbe Lukaku-Lautaro, senza se e senza ma. Paulo, però, ha ...

