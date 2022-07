LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Bramante bronzo nello speed skating | Polizzotto a caccia dei quarti nel bowling

(Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01 RACQUETBALL- Cominciato il primo degli otto incontri pianificati. Non è in lizza nessun azzurro 15:59– Sta per partire lo scontro tra Salvatoree il canadese Darren Alexander. In paio un posto per idi finale 15:55 HOCKEY IN LINE – Rimanendo sulle rotelle, partirà alle 16:00 la sfida del torneo maschile tra Francia e Canada, valida per la fase a gironi (gruppo A) 15:52 PATTINAGGIO VELOCITA’ SU STRADA – L’Italia non è ancora sazia di medaglie nel pattinaggio velocità. A partire dalle ore 17:10 assisteremo alla qualificazione di Asja Varani e di Duccio Marsili nei 100 m 15:50 TIRO CON L’ARCO – Mancano dieci minuti alle prove di qualificazione distanza sconosciuta di ricurvo maschile e femminile. Per l’Italia cercheranno di fare la ...

LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Bramante conquista il bronzo nello speed skating Foto: Flikr World Games free editorial use Si partirà dalle 16 italiane (le 9 locali) in quel di Birmingham (Alabama, Stati Uniti), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale con aggiornam ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.00 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntuntamento ...