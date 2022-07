LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: Leclerc e Sainz davanti, ma Verstappen spariglia le carte con i pit-stop (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL SORPASSO PAZZESCO DI Leclerc SU Verstappen 43° giro/71 Serie di doppiaggi per i piloti della Ferrari. 43° giro/71 Anche per Hamilton arriva il terzo avvertimento. 42° giro/71 Ora Verstappen guadagna appena un decimo su Leclerc. 42° giro/71 Leclerc al comando con 3?8 su Sainz e 20?8 su Verstappen. 41° giro/71 Le due Ferrari devono cercare di arrivare con queste gomme sino al 54° o al 55° giro, in quel caso effettuerebbero solo due soste ai box. 40° giro/71 SUDORI FREDDI PER LA FERRARI! Vettel finisce nella ghiaia dopo un contatto con Gasly. Per fortuna riesce a ripartire: una Safety Car ora avrebbe favorito Verstappen… 40° giro/71 Non si arrende chiaramente ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: IL SORPASSO PAZZESCO DISU43° giro/71 Serie di doppiaggi per i piloti della Ferrari. 43° giro/71 Anche per Hamilton arriva il terzo avvertimento. 42° giro/71 Oraguadagna appena un decimo su. 42° giro/71al comando con 3?8 sue 20?8 su. 41° giro/71 Le due Ferrari devono cercare di arrivare con queste gomme sino al 54° o al 55° giro, in quel caso effettuerebbero solo due soste ai box. 40° giro/71 SUDORI FREDDI PER LA FERRARI! Vettel finisce nella ghiaia dopo un contatto con Gasly. Per fortuna riesce a ripartire: una Safety Car ora avrebbe favorito… 40° giro/71 Non si arrende chiaramente ...

SkySportF1 : ?? LECLERC LEADER DELLA GARA ?? Verstappen cambia strategia (?? 18/71) LIVE ? - SkySportF1 : ? Incidente al 1° giro ? Contatto Perez - Russell (?? 8/71) LIVE ? - Formula1WM : Giro 42/71 - Russell monta un altro set di Hard: P14 per il pilota Mercedes. #AustrianGP #F1 - Formula1WM : Giro 40/71 - 21''7 tra Leclerc e Verstappen. Bottas ha montato un nuovo treno di Hard e si trova in 18° posizione… - Formula1WM : Giro 40/71 - Vettel si gira in curva-4. Rientra in pista usando la retromarcia. Non la manovra più bella che abbi… -