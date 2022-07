L'Inter trova il modo per far spazio a Dybala: web nerazzurro in subbuglio (Di domenica 10 luglio 2022) Nelle intenzioni della società brasiliana ci sarebbe quella di ricomporre la coppia cilena, e non è escluso ? come riporta la Gazzetta dello Sport ? che possa arrivare presto una seconda offerta. ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 10 luglio 2022) Nelle intenzioni della società brasiliana ci sarebbe quella di ricomporre la coppia cilena, e non è escluso ? come riporta la Gazzetta dello Sport ? che possa arrivare presto una seconda offerta. ...

Pubblicità

AndreaSeripa : @ang3for @tvdellosport @acmilan Voi siete sicuramente dietro, questo poco ma sicuro ahah, poi se vuoi dar più peso… - OliGiroud9fan : @MatteoPrina11 @MarcoElliottOUT @diavolesquee ormai ho capito che è inutile parlarci, tanto gli dici una cosa e tro… - hitch78x : @FBiasin Basta cedere Pinamonti per fare arrivare Bremer... Probabilmente sfugge la situazione finanziaria in cui si trova l'Inter ????? - cciro17_ : Giochiamo a trova le differenze tra gli HoC: - MarcelloBenini : @FBiasin Per me Dybala lo dovrebbe prendere a calci nel sedere. Per colpa di Antun adesso si trova a spasso e non v… -