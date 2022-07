Ivano Monzani | l’idolo del web si rivela | i suoi artisti preferiti

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 10 luglio 2022)è entrato senza saperlo nella storia. In tempi di meme e di social network non serve soltanto essere un influencer, un attivista, un artista o presunto tale. Quello che conta è la faccia giusta al momento giusto. E lui,, steward della provincia di Milano, è capitato al posto giusto nel momento giusto. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione Gabry Ponte operato d’urgenza al cuore El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè” Rege-Jean Page rifiutato ad un provino a causa del colore della sua pelle Rolling Stones a Milano dopo il Covid di Mick Jagger: “Non vedo l’ora di ritornare sul palco”